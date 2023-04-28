Война 2008 года. ЕСПЧ обязал Россию выплатить около 130 млн евро компенсации Грузии 28 апреля, 17:17 Российские военные в Южной Осетии в 2008 году (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить около 130 миллионов евро в качестве компенсации гражданам Грузии за нарушение их прав во время войны 2008 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Это дополнительное решение ЕСПЧ по иску грузинского правительства, касающееся справедливой компенсации, согласно статье 41 Европейской конвенции по правам человека.

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Так, компенсация в размере 3,2 миллиона евро предусмотрена в связи с убийством по меньшей мере 50 гражданских жителей (всего было 116 заявок), 2,7 млн евро — по меньшей мере 116 потерпевшим гражданским от практики произвольных задержаний и бесчеловечного и унижающего достоинство, поведения, 640 тысяч евро — 16 пострадавших от пыток грузинским военнопленным.

115 миллионов евро присудили в связи с административной практикой препятствования возвращению грузинских граждан в их дома на оккупированных территориях, от чего пострадали не менее 23 тысяч человек. Еще 8,2 млн. присудили по меньшей мере 142 лицам, пострадавшим от отсутствия адекватного расследования российской стороной гибели гражданских во время активной фазы боевых действий.

В прошлом году в марте из-за полномасштабного вторжения в Украину Россию исключили из Совета Европы. В ответ в Москве заявили, что не будут выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этой даты. Соответствующий закон российский диктатор Владимир Путин подписал в июне 2022 года. В суде отметили, что Россия также перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека с сентября 2022 года.

Факт того, что государство перестало быть членом совета и участником конвенции, не освобождает правительство от обязательств по конвенции в отношении какого-либо действия, совершенного до выхода из совета и конвенции, подчеркнули в ЕСПЧ.

В январе 2021 года ЕСПЧ приняло решение, в котором признало, что Россия виновна в нарушении прав человека в сепаратистских регионах Грузии Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за эти регионы во время российско-грузинской войны в августе 2008 года.

Суд в Страсбурге признал ответственность России за пытки грузинских пленных, за нарушение прав на свободу и безопасность гражданских лиц и за отказ от расследования убийств граждан Грузии во время войны.

И Москва, и Тбилиси тогда заявили о своей победе после решения ЕСПЧ.

Российские войска вошли на территорию Грузии 8 августа 2008 года. По результатам войны Москва укрепила свой фактический контроль над сепаратистскими регионами Грузии — Абхазией и Северной Осетией, провозгласившими себя «независимыми государствами».

«Независимость» этих сепаратистских регионов признала Россия и несколько лояльных Москве государств. США, Евросоюз и другие члены ООН требуют от Москвы уважения к территориальной целостности Грузии.