Илья Кенигштейн
Уважаемые кандидаты, у нас с вами проблемы
Иван Яковина
Война за цивилизацию. Как Европа уничтожается изнутри
Ирина Бекешкина
Что объединяет и разъединяет украинцев?
Александр Пасхавер
Наша политическая нестабильность

ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию в 10 млн евро за массовую депортацию грузин

Сегодня, 14:48
216
Цей матеріал також доступний українською

Россию обязали выплатить 10 млн евро компенсации грузинским гражданам, депортированным из РФ в 2006 году.

Такое решение по иску Грузии, поданному в 2015 году, принял Европейский суд по правам человека.

Как сообщается в соответствующем постановлении ЕСПЧ, массовая депортация затронула не менее 1,5 тысячи грузин.

Таким образом, после распределения 10 млн евро между пострадавшими каждый из них должен получить по 2 тысячи евро.

Кроме того, грузинам, которые во время противоправных действий РФ  были незаконно лишены свободы, предусмотрена компенсация 10-15 тысяч евро.

При этом сумма требований по иску Грузии составляла более 70 миллионов евро.

Напомним, после ареста грузинскими властями в 2006 году четырех офицеров ГРУ, уличенных в шпионаже, Россия начала высылать граждан Грузии, обвинив их в "нарушение визового режима".

Теги:   Россия ЕСПЧ Грузины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 13:39

article_img
Зеленский опережает Тимошенко во втором туре - опрос
События

Вчера, 16:32

article_img
Киев предложил обменять трех россиян на трех украинских военных, удерживаемых со времен боев за Дебальцево
Финансы

Сегодня, 07:55

article_img
Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться к доллару

Выбор редакции

Гаджеты

Сегодня, 14:30

article_img
Маленькие и мощные. Как отказ от кремния изменит рынок зарядных устройств
IT-индустрия

Вчера, 20:00

article_img
Теперь дети. Как Facebook оказался в центре очередного большого скандала
Wellness

Вчера, 20:45

article_img
Век живи. Как дожить до 100 лет - правила долгожителей

ТОП-3 мнений

Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
13281
Павло Шеремета - фото
Павло Шеремета
Три кита прорыва
8274
Кристина Бердинских - фото
Кристина Бердинских
Юля забыла о конкурентах
7594
Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
29838
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Враг государства
15508
Лилия Шевцова - фото
Лилия Шевцова
Реальная пощечина. К чему стоит готовиться России
13556
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75410
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34457
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32627