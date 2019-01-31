ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию в 10 млн евро за массовую депортацию грузин Сегодня, 14:48 216 Цей матеріал також доступний українською

Россию обязали выплатить 10 млн евро компенсации грузинским гражданам, депортированным из РФ в 2006 году.

Такое решение по иску Грузии, поданному в 2015 году, принял Европейский суд по правам человека.

Как сообщается в соответствующем постановлении ЕСПЧ, массовая депортация затронула не менее 1,5 тысячи грузин.

Таким образом, после распределения 10 млн евро между пострадавшими каждый из них должен получить по 2 тысячи евро.

Кроме того, грузинам, которые во время противоправных действий РФ были незаконно лишены свободы, предусмотрена компенсация 10-15 тысяч евро.

При этом сумма требований по иску Грузии составляла более 70 миллионов евро.

Напомним, после ареста грузинскими властями в 2006 году четырех офицеров ГРУ, уличенных в шпионаже, Россия начала высылать граждан Грузии, обвинив их в "нарушение визового режима".