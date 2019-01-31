ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию в 10 млн евро за массовую депортацию грузин
Россию обязали
выплатить 10 млн евро компенсации грузинским гражданам, депортированным из РФ в
2006 году.
Такое решение по
иску Грузии, поданному в 2015 году, принял Европейский суд по правам человека.
Как сообщается в
соответствующем постановлении ЕСПЧ, массовая депортация затронула не менее 1,5
тысячи грузин.
Таким образом,
после распределения 10 млн евро между пострадавшими каждый из них должен
получить по 2 тысячи евро.
Кроме того, грузинам,
которые во время противоправных действий РФ были незаконно лишены свободы, предусмотрена
компенсация 10-15 тысяч евро.
При этом сумма
требований по иску Грузии составляла более 70 миллионов евро.
Напомним, после
ареста грузинскими властями в 2006 году четырех офицеров ГРУ, уличенных в
шпионаже, Россия начала высылать граждан Грузии, обвинив их в "нарушение
визового режима".