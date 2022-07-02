В частности, медпомощь. ЕСПЧ обязал РФ обеспечить права украинских военнопленных 2 июля, 00:24 ЕСПЧ (Фото:wikipedia.org)

Европейский суд по правам человека обязал Россию уважать права всех украинских военнопленных и оказывать им медицинскую помощь при необходимости. Это промежуточное решение по иску жены украинского военного.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ.



Жена украинского военного Ярослава Олейниченко, вероятно, удерживается российскими военными в плену.

ЕСПЧ отмечает, что российское правительство должно уважать права Олийниченко и оказать ему медицинскую помощь, если ему понадобится.

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Кроме того, суд заявил, что эти промежуточные мероприятия распространяются на все запросы, сделанные от имени украинских военнопленных, относительно здоровья и жизни которых есть опасения.

ЕСПЧ также призвал правительство России в течение недели предоставить информацию о том, был ли Олейниченко взят в плен. Если да — то сообщить, в каких условиях он содержится.

Его жена заявляет, что к военным применялись пытки, когда они находились в одном из лагерей, где может содержаться Олейниченко.

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