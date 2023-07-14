ЕСПЧ на следующей неделе объявит решение по делу Россия против Украины 14 июля, 16:02 ЕСПЧ (Фото:European Court of Human Rights/Facebook)

Европейский суд по правам человека 18 июля опубликует решение по делу Россия против Украины, которое страна-агрессор подала в июле 2021 года. Об этом сообщила в Facebook уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

«ЕСПЧ прямо включил турборежим по делам, в которых фигурирует Россия. На этот раз — по межгосударственному делу против нас, которое Россия подала в июле 2021 года (и которое тогда наделало больше информационного шума). Ждем публикацию решения 18.07.2023», — написала она.



Видео дня

Речь о деле Россия против Украины (№ 36958/21). Страна-террорист Россия пыталась обвинить Украину в «административной практике убийств, похищений, насильственных перемещений, препятствовании избирательному праву, ограничении на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства». Также россияне жаловались на прекращение поставок воды в оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу и пытались переложить на Украину ответственность за катастрофу рейса MH17 якобы из-за того, что Украина не закрыла свое воздушное пространство.

