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Эсминец ВМС США прошел около спорных вод Японского моря, бросив вызов России

Сегодня, 22:30
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Эсминец USS McCampbell бросил вызов России в Японском море

Фото: U.S. Navy

В среду, 5 декабря, эскадренный миноносец USS McCampbell ВМС США прошел у границы оспариваемой Россией части Японского моря впервые после развала Советского Союза.

Об этом CNN сообщила лейтенант ВМС США, пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр.

Согласно сообщению, американский военный корабль в рамках операции Свободная навигация прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого, который омывает берега РФ, бросив вызов чрезмерным морским требованиям России и отстаивая свободу судоходства и законного морепользования.

Официальный представитель ВМС США отметила, что США не признают претензии России в Японском море. По ее словам, Москва претендует на более широкие территориальные воды (больше 12 миль от российского побережья), чем положено в соответствии с международным правом.

CNN отмечает, что это первая с 1987 года операция США по обеспечению принципа свободы судоходства в этом регионе.

Залив Петра Великого является крупнейшим заливом в Японском море. На берегу залива расположены российский город Владивосток и пункт базирования Тихоокеанского флота России.

Операция Свободная навигация проходит на фоне обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой по целому ряду вопросов.

Накануне все 29 стран-членов НАТО обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и призвали Москву вернуться к соблюдению договора.

Теги:   Японское море Россия США

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