Если вы поддерживаете Путина и атакуете Украину, вы не христианский демократ — Туск

Дональд Туск считает, что христианский демократ не может поддерживать агрессора

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что тот, кто поддерживает политику президента России Владимира Путина касательно Украины, не может называть себя христианским демократом.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

"Если вы поддерживаете Путина и атакуете Украину, если вы выступаете за агрессора и против жертвы, вы не христианский демократ", - сказал он.

По словам Туска, он не может согласиться с мыслью, что эффективная защита европейской границы, территории и самобытности значит отказ от правил либеральной демократии.