Лучший сценарий «игры вдолгую». Как Запад может помочь Украине выстоять в случае затяжной войны против РФ — анализ Foreign Affairs 10 января, 14:24 Сюжет Украинской военнослужащие на линии фронта у Кременной, Луганская область, 6 января 2023 (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Владимиру Путину должно быть отказано в возможности расширять свою империю зла, даже если его война против Украины обернется затяжным вариантом — тогда как Украине в таком случае необходимо помочь максимально интегрироваться в западный мир.

Об этом в своей статье для журнала Foreign Affairs пишут аналитики Иво Далдер (посол США в НАТО в 2009—2013 годах, сейчас президент Чикагского совета по международным отношениям) и Джеймс Голдгайер (специалист в области международных отношений, приглашенный научный сотрудник Брукингского института и Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета).

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В публикации они пытаются дать ответы на вопрос о том, какой должна быть стратегия стран Запада в случае, если война в Украине перейдет в затяжную, изматывающую фазу, которая постепенно «заморозит» боевые действия вдоль условной линии, неприемлемой ни для Украины, ни для захватнических аппетитов РФ. В таком случае долгосрочная стратегия безопасности и стабильности в Европе потребует «полной интеграции Украины с Западом при выработке политики сдерживания» в отношении РФ, считают аналитики.

NV пересказывает главные из инициатив и предложений авторов материала, которые касаются Украины.



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Далеко не все войны формально заканчиваются или заканчиваются постоянным мирным урегулированием, напоминают авторы публикации. Боевые действия в Корейской войне иссякли на десятилетия после соглашения о перемирии, а война Судного дня (арабо-израильская война 1973 года) привела к заключению «соглашений о разъединении войск», которые в случае Израиля и Сирии действуют до сих пор. Да и самой России не привыкать к замороженным конфликтам — включая ее агрессию против Грузии и Молдовы.

Если допустить что на длительный период Украину ждет именно такая ситуация, при которой сохраняется формальное состояние войны — с интенсивными боями либо без них, — Западу необходима многоплановая, долгосрочная стратегия. С одной стороны, поясняют аналитики, нельзя бросать на произвол будущее Украины, с другой стороны такая стратегия должна учитывать сценарий, при котором в России устоит путинский режим (либо преемник Путина будет разделять его видение о «великой России» или даже сочтет диктатора недостаточно жестким).

Чтобы выработать максимально эффективный подход противостояния России на случай затянувшейся войны, авторы публикации предлагают западным лидерам объединиться в стратегии, которая включала бы следующие шаги.

1. Продолжать оказывать Украине достаточную поддержку — как для защиты территории, которую она сейчас контролирует, так и, по возможности, для освобождения новых территорий.

2. Поскольку Украина нацелена со временем реализовать свое экономическое будущее в Европейском Союзе, Соединенным Штатам и странам НАТО необходимо взять на себя обязательства в области безопасности, чтобы гарантировать Украине необходимый арсенал оружия и техники для защиты от России в долгосрочной перспективе — подобно тому, как США десятилетиями помогают Израилю.

3. Вашингтону и его союзникам также следует изучить возможность расширения обещанного Украине членства в ЕС очерченной перспективой членства в НАТО.

4. Вернуться к вопросу максимального сдерживания российской угрозы. Эта проблема подразумевает несколько составляющих:

сохранение всех финансовых, торговых и экономических санкций Запада против России, введенных после 2014 года;

продолжение усилий по прекращению зависимости стран Запада от экспорта энергоносителей из России;

принятие всех возможных мер для недопуска России к технологиям, необходимым для поддержания ее экономики, в том числе в оборонном секторе.

5. Усилия для дальнейшей политической изоляции России, среди них могут быть:

верность принципу исключения Москвы из глобальных спортивных и культурных мероприятий,

голосования в Генеральной Ассамблее ООН, демонстрирующее отсутствие поддержки ее незаконной войны против Украины;

более согласованные усилия Запада, призванные продемонстрировать странам глобального Юга, что союз с Москвой — или даже якобы « нейтральная» позиция — в конечном итоге подрывает основы мира и безопасности, на которых зиждется международный порядок. ( «Это не означает, что все страны должны принять экономическую стратегию Запада; на самом деле это означает убедить их, что Россия виновна и что ее поведение является фундаментальной причиной их экономических бедствий, — пишут аналитики. — В рамках этих усилий Вашингтон и его западные партнеры могут сделать гораздо больше для решения проблемы продовольственного, энергетического и экономического кризисов, возникших в результате неспровоцированных действий России, начиная с облегчения долгов и предоставления продовольственной помощи наиболее нуждающимся странам», — предлагают такие шаги авторы материала).

6. Усилить позицию сдерживания угроз институтам и обществам стран Запада, а не только прямых военных угроз со стороны РФ. Этому могли бы способствовать:

увеличение расходов на оборону в странах Европы больше, чем в ответ на российскую агрессию 2014 года;

сохранение фокуса внешней политики США на делах Европы — вместо полного переключения на решение проблемы растущего влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе;

активизация усилий стран НАТО и ЕС в том, чтобы предотвратить вмешательство России в их выборы, а также « решительно отреагировать на экономическое запугивание, политическое вмешательство и другие формы гибридной войны» РФ.

7. Хотя более широких переговоров между Западом и Россией не может быть, пока продолжаются ожесточенные бои, в качестве меры необходимости, вероятно, придется держать открытыми каналы связи с Кремлем, отмечают аналитики. Поясняя цель такой связи, они приводят в пример ряд договоренностей, реализованных за минувший год — от обмена пленным и зернового соглашения до обмена американской баскетболистки Бритни Грайнер на российского торговца оружием Виктора Бута. «В долгосрочной военной стратегии Западу необходимо будет укреплять такие контакты, даже если количество точек для согласия с Россией крайне мало», — предупреждают они. Так, в феврале 2026 года истечет срок СНВ-III (договора «о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений»), который предусматривает обмен информацией о ядерном оружии между РФ и США. В то же время России не нужны никакие «гарантии безопасности», как заявил в декабре президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркивают аналитики — тем более что в ее распоряжении остаются инструменты ядерного сдерживания.

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Стратегия долгосрочного сдерживания РФ не нова для стран Запада, напоминают авторы Forreign Affairs о десятилетиях холодной войны. И если предположить, что в обозримой перспективе Россия «не исчезнет», Путину — как и его советским предшественникам — «должно быть отказано в возможности расширять свою империю зла», пишут авторы публикации. «Свободная Украина важна для Запада. А имперская Россия остается угрозой для Европы. Ни сдерживания, ни вовлечения России самих по себе [без поддержки Украины] недостаточно, чтобы защитить Запад и избежать более крупного конфликта», — подчеркивают авторы публикации.