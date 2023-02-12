Срочно необходима военная техника. Дуда ответил, может ли Путин все-таки выиграть войну в Украине 12 февраля, 14:28 Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие недели Украина срочно должна получить военную технику, чтобы российский диктатор Владимир Путин не победил в войне.

Об этом он сказал в интервью Le Figaro, говорится на официальной странице главы Польши.

«Да может [победить], если Украина не получит помощь очень срочно. У них нет современной военной инфраструктуры, но есть люди! Если в ближайшие недели мы не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», — сказал Дуда.

Видео дня

Дуда также заявил, что передача Украине истребителей F-16 может стать «серьезным вызовом». Польша имеет менее 50 таких самолетов.

30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.

Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что каждое оружие, поставляемое Украине, проходило через этап отказа.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поддерживает передачу F-16 по Киеву, если партнеры из НАТО коллективно пойдут на этот шаг.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.