Удар персонально по Путину. Атака на какой объект принесет больше пользы Украине — военный эксперт 24 июня, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Поезд едет по мосту через Северо-Крымский канал в оккупированном Джанкое, 11 июня (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ рассказал, атака на какой объект принесет больше всего Украине и ударит лично по российскому диктатору Владимиру Путину.



По его словам, на юге Украины есть один важнейший объект.

«Это гидросооружения на Днепре, которые поставляют воду в Крым. Вот туда нужно действительно думать, концентрироваться, потому что это действительно серьезное давление на противника, как только мы их отобьем», — сказал Черник.

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Эксперт также рассказал, что в одной из «башен Кремля» есть группа, которой выгодно, чтобы украинские военные перекрыли поставки воды в оккупированный Крым.

«Потому что есть группа людей из среды Бортникова и Патрушева, между ними тоже идут споры, которым выгодно ослабление персонально Путина. Очередное перекрывание воды в Крым — удар персонально по Путину и некоторые «башни Кремля» это может устроить. Вот такая она, странная политическая конъюнктура в части борьбы за власть в самой России», — объяснил он.

11 июня Оперативное командование Юг сообщило, что российские военные в Херсонской области усилили охрану Северо-Крымского канала, построив дополнительные защитные конструкции.



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