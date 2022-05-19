Если Украина будет в НАТО, угроза ядерной войны снизится — посол в Германии

19 мая, 11:15
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Андрей Мельник (Фото:Посольство Украины в Германии)

Андрей Мельник (Фото:Посольство Украины в Германии)

Посол в Германии Андрей Мельник считает, что вступление Украины в НАТО снизит угрозу ядерной войны.

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«Если Украина будет находиться в составе НАТО, угроза ядерной войны снизится. Тогда бы Путин знал: если он нанесет по Украине удары ядерным оружием, ему следует ждать ответного ядерного удара. И это удержало бы его от нападения», — отметил украинский посол в интервью изданиям медиагруппы Funke.

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По его словам, вступление Украины в НАТО можно осуществить так же быстро, как и в случае с Финляндией и Швецией.

https://www.youtube.com/embed/iORR6Dxdisw

Мельник заявил, что для того, «чтобы быстро интегрировать Украину в Альянс, требуется лишь сугубо политическое решение».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   НАТО Ядерная война Украина Андрей Мельник

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