Если Украина будет в НАТО, угроза ядерной войны снизится — посол в Германии
Андрей Мельник (Фото:Посольство Украины в Германии)
Посол в Германии Андрей Мельник считает, что вступление Украины в НАТО снизит угрозу ядерной войны.
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«Если Украина будет находиться в составе НАТО, угроза ядерной войны снизится. Тогда бы Путин знал: если он нанесет по Украине удары ядерным оружием, ему следует ждать ответного ядерного удара. И это удержало бы его от нападения», — отметил украинский посол в интервью изданиям медиагруппы Funke.
По его словам, вступление Украины в НАТО можно осуществить так же быстро, как и в случае с Финляндией и Швецией.
Мельник заявил, что для того, «чтобы быстро интегрировать Украину в Альянс, требуется лишь сугубо политическое решение».
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