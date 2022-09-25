Если США передадут Украине танки, за ними последуют и страны Европы — Зеленский

25 сентября, 21:28
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS призвал США показать европейским странам пример и передать украинским военным танкам.

Он отметил, что Украине для успешного контрнаступления необходимы HIMARS и другие РСЗО, а также артиллерия и танки.

«Артиллерия помогает нам спасать жизнь наших воинов, наших бойцов, им нужна возможность получить поставки танков из Соединенных Штатов, а также Европы. Если США смогут продемонстрировать свое лидерство и смогут предоставить танки, Германия и другие европейские страны последуют за ними», — сказал он.

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При этом президент попросил не доверять российским лживым нарративам о том, что Украина будет целиться по России из предоставленных танков.

«Наша задача — защитить собственную территорию. Нам не нужна чужая страна, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наших людей», — сказал он.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   США Танки Владимир Зеленский Война России против Украины

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