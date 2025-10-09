В то время как Россия устраивает провокации в европейских странах и продолжает агрессивную войну против Украины, в Германии стала бестселлером книга о том, что будет, если страна-агрессор победит. Об этом пишет колумнист The Washington Post Джордж Ф. Уилл.

Уилл напоминает о последних инцидентах с беспилотниками в Мюнхене, Дании, Польше и Румынии, нарушении воздушного пространства Эстонии российскими МиГ-31, а также о кораблях «теневого флота» РФ, которые подозревают в перерезании подводных кабелей в Европе. Он предполагает, что российский диктатор, вероятно, собирает разведданные, изучая, насколько быстро страны Запада дадут военный ответ на российские провокации, а также «оценивает приверженность Запада уклончивому колебанию».

«Россия начала этот поток агрессии. Те, кто подвергся агрессии, до сих пор называют это „гибридной“ войной или войной „серой зоны“. Сотрите прилагательные. Это война», — пишет он.

Колумнист отмечает, что в Германии, а затем и Нидерландах, недавно стала бестселлером книга Карло Масалы, профессора международной политики в Мюнхенском университете Бундесвера, Если Россия победит: сценарий. Книга на 119 страниц была опубликована в Лондоне, но пока не в США. Автор задается вопросом — что, если победа России в Украине будет «только началом»?

Гипотетический сценарий Масалы начинается в 2028 году, когда две российские бригады вторгаются в третий по величине город Эстонии Нарва, расположенный на границе с Россией. 88% жителей города с населением в 57 тысяч человек — русскоязычные, и «многим из них контрабандой доставили стрелковое оружие и пулеметы». Одновременно российские оккупанты, переодетые туристами, на паромах добираются до эстонского острова Хийумаа.

«Наступление на три балтийские страны, каждая из которых является членом НАТО, уже началось. Прошло три года с тех пор, как Украина под давлением Китая и США подписала капитуляцию перед Россией. Украина уступила более 20% своей территории, согласилась на постоянный нейтралитет (никакого членства в НАТО) и размещение миротворческих сил многих стран, включая Китай», — рассказывает колумнист.

Попытка установления РФ контроля над всеми «русскоязычными регионами» в так называемом «ближнем зарубежье» напоминает гитлеровскую предвоенную политику поглощения немецкоговорящего населения в Австрии, Судетах и Данциге. Согласно книге, Путин после «победы» в Украине уходит в отставку, а его 47-летнего преемника на Западе называют «новым Горбачевым», что отвлекает от защиты стран Балтии.

Новый президент России, чтобы показать Западу его неспособность действовать, имитирует гитлеровскую ремилитаризацию Рейнской области. В марте 1936 года 30 тысяч немецких солдат прошли по мостам через Рейн, отказавшись от демилитаризации, курс на которую Германия взяла в 1919 году. В 1936 году Германия уверяла, что не имеет агрессивных намерений в отношении соседних стран, и те бездействовали.

Затем, согласно сценарию Масалы, Россия организовывает флотилию мигрантов, чтобы отвлечь внимание европейского населения, а также выманить фрегаты НАТО из Балтийского моря. Сообщник России Китай устраивает микрокризис с союзником США Филиппинами, уверенный, что Вашингтон не рискнет войной из-за рифа.

Россия также уверена, что США также не рискнут начать войну из-за приграничного города в Эстонии. Все это происходит на фоне подозрительного убийства гендиректора ведущего немецкого производителя бронетехники ракетой «земля-воздух» и подозрительных взрывов в порту, где базируются британские атомные подлодки.

Во время заседания НАТО некоторые страны-члены колеблются, утверждая, что Эстония должным образом не защищает «права русскоязычного населения», цели России ограничены, поведение РФ достойно осуждения, но нужно учитывать «исторический контекст», «разве независимость балтийских стран не является „искусственной конструкцией“»? и так далее. Президент США выступает против действий НАТО, тогда как альянсу нужны американские разведывательные и логистические возможности. Во Франции и Германии, где набирают силу ультраправые популистские партии, тоже к этому не готовы. Ядерный арсенал России сдерживает НАТО от ответа на захват эстонского города.

«А теперь вернемся к сценарию-вопросу Масалы: что, если победа России в Украине была только началом? Началом ослабления Соединенных Штатов? Путин прошел по красной дорожке Дональда Трампа на Аляске, а затем не предпринял никаких шагов в отношении Украины, которые, по словам Трампа, были необходимы России, чтобы избежать „очень серьезных последствий“. Вместо этого Путин усилил российские атаки. Знаток колебаний Запада, Путин, вероятно, предвидел реакцию, которую вызвал его нынешний поток презрительной агрессии. „Мне это не нравится“, — заявил Трамп», — пишет Уилл.