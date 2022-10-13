«Российская армия будет уничтожена». Боррель предупредил РФ о мощном военном ответе в случае применения ядерного оружия против Украины 13 октября, 12:32 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Запад даст мощный военный ответ России в случае применения ею ядерного оружия против Украины, заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что этот ответ будет не ядерным, но приведет к уничтожению российской армии.

«Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — сказал Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге в четверг, 13 октября.



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Он напомнил о словах российского диктатора Владимира Путина о том, что тот «не блефует», говоря защите территории РФ «всеми доступными средствами». По словам главы европейской дипломатии, западные страны «тоже не блефуют», когда предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине.

«Это серьезный момент в истории, и мы должны продемонстрировать наше единство, нашу силу и нашу решимость», — сказал Боррель.

В то же время он подчеркнул необходимость продолжать искать дипломатические пути решения развязанной Россией войны.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО сообщило, что в случае российского ядерного удара союзники Украины и, возможно, НАТО почти наверняка дадут «физический ответ». По словам собеседника, любое применение Москвой ядерного оружия будет иметь «беспрецедентные последствия» для России.

Угрозу ядерного удара по Украине Путин озвучил 21 сентября, объявляя о частичной мобилизации в РФ на фоне военных поражений в Украине.

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.

