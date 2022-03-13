Президент Польши: Применение РФ химоружия в Украине заставит НАТО пересмотреть свою политику 13 марта, 13:09 Цей матеріал також доступний українською Президент Польши Анджей Дуда (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

НАТО придется серьезно обсудить, как действовать, если РФ применит химическое оружие, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC.

Польский лидер считает, что российское руководство способно пойти на этот шаг.

«Если вы спрашиваете меня, может ли Путин применить химическое оружие, то, по моему мнению, в данный момент Путин может применить все, что угодно, особенно когда он в трудной ситуации. Он уже проиграл эту войну с политической точки зрения и с военной он тоже явно не выигрывает», — заяви Дуда.

Применение химического оружия массового поражения изменит правила игры во всем, подчеркнул польский президент.

«Наверняка Североатлантическому альянсу и его лидерам во главе с США придется сесть за стол переговоров, и им действительно придется серьезно подумать, что делать», — добавил Дуда.



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