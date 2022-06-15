«Путин всех вымазал в крови». Эксперт объяснила, что получит Украина от смены главы Кремля

15 июня, 19:44
Эксклюзив НВ
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Если Россия окажется без диктатора Владимира Путина, война в Украине не закончится, считает ассоциированный эксперт Центра глобалистики Стратегия ХХІ Елена Снигирь.

«Если будет осуществлена смена лидера в Кремле — одной фигуры на другую, то у нас будет очень короткий промежуток времени — передышка, пауза. А может быть и не будет вообще. Сейчас это не Путин, это вся Россия такова. Он их всех вымазал в крови. Все они подписались под тем, что они фашисты, нацисты. Они все говорили, что намерены совершить преступление геноцида против украинцев», — заверила Снигирь в эфире Радио НВ.

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Согласно международному гуманитарному праву, продолжила она, россияне виноваты, и их должны судить, как когда-то нацистов, независимо от того, убивали ли они лично или распространяли пропагандистские материалы.

«Они сами создали ситуацию, когда у них нет выхода, нет запасного плана. Украина не может дать им уйти безнаказанно, поэтому они будут бороться за свое существование и заинтересованы в сохранении этой рабской системы, нового крепостного строя. <...> Они заинтересованы, потому что только эта система их кормит. <...> Поэтому смена лидера ничего не даст. Нужно валить всю систему», — убеждена Снигирь.

https://www.youtube.com/watch?v=zc_JTcc5sCE
Редактор: Юлия Козина

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