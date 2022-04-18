«Режим снесет даже Китай». Если Путин применит ядерное оружие, против него выступят всеми возможными средствами во всем мире — Яковина 18 апреля, 21:56 Цей матеріал також доступний українською Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Российский диктатор Владимир Путин серьезно рассматривает возможность использовать ядерное оружие в войне против Украины, но в таком случае против Кремля выступит даже Китай, рассказал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

Сейчас абсолютно точно речи не идет о том, что Россия может запросто провести вот эту свою наступательную операцию на Донбассе, что она может завершить окружение украинских войск, начнет диктовать Киеву свои условия. Судя по тому, как сейчас идут боевые действия, вот это наступление на Донбасс грозит обернуться для самой России гигантской военной катастрофой и полным разгромом ее армии. Американцы прекрасно знают, как и чем вооружена, оснащена российская армия. И плюс-минус знают, какой в ней боевой дух. Разведка у них работает, как надо, мы в этом имели возможность убедиться уже несколько раз. Но одновременно с этим американцы отлично видят, сколько и каких войск, сколько и какой артиллерии Россия подвела к Изюму, сколько она стянула на южном направлении в Запорожской области. О состоянии, оснащении, боевом духе украинской армии американцы, думаю, еще лучше осведомлены.

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Так вот если бы текущая ситуация для украинской армии была действительно угрожающая, опасная, американцы бы уже давно настоятельно советовали отвести войска на более безопасные рубежи. Американцы в этой войне вообще осторожны. Они постоянно перестраховываются, дают всегда прогнозы свои пессимистические, чтобы на всякий случай никого не обнадеживать. Это не со зла они, все это говорилось с большой симпатией к Украине и с признанием доблести защитников. Они говорили: «да, очень классно воюют украинцы, но, к сожалению, силы неравны, поэтому Киев за четыре дня, Мариуполю одна неделя». И вот сейчас те же самые американцы молчат. Да, они говорят, что сражение будет тяжелым, трудным, но итог этого сражения неясен. Они не паникуют и не кричат, что нужно срочно отступать. И поэтому буквально затаив дыхание, ждут, когда же оно все-таки начнется. А не начаться это сражение не может. Особенно после крейсера Москва, особенно после разгрома и отступления под Киевом.

Сейчас Путину нужна хоть какая-то победа, им очень важно показать своим же сторонникам, что инициатива в его руках находится, и война идет по его плану. Кроме того, наступление на Донбасс было настолько широко разрекламировано в российских пропагандистских СМИ, что отказ от этого наступления сам по себе будет означать катастрофический медийный провал для Кремля. Особенно после разгрома под Киевом, откуда ушли и были вынуждены сказать, что так и было задумано. Но вот уже про затопление крейсера Москва сказать, что так оно задумано, конечно, значительно сложнее. Кстати, сейчас уже собирают на Донбасс все, с миру по нитке. Денис Казанский, написал у себя в Фейсбуке, что на штурм Мариуполя отправили музыкантов донецкой филармонии. То есть, их обманом заманили в военкомат якобы на концерт, там вручили винтовки Мосина, каски временной Второй мировой войны, и сказали: вперед на штурм Азовстали. И поубивали, естественно, этих музыкантов, потому что они сроду привыкли играть на совсем других инструментах. Это безумие, конечно.

Кроме того, сейчас надо еще напомнить, что начались переговоры по предоставлению Украине американцами беспилотников Риппер. Они гораздо более крутые, быстрые, дальнобойные и более тяжело вооруженные беспилотные летательные аппараты. Россия, кстати, глядя на то, как Украину вооружает Запад, потребовала от Чехии немедленно прекратить экспорт советского вооружения в Украину, чехи отказались слушаться Москву. Американцам Россия направила ноту, такой демарш с требованием остановить милитаризацию Украины и при этом пригрозила непредсказуемыми последствиями американцам. Вашингтон сказал, что и не вздумает даже послушаться Путина, тем более что последствия милитаризации Украины предсказать очень легко. Главным последствием станет то, что РФ проиграет войну.

Россияне собирались вообще изначально тихо ночью, исподтишка «зарезать своего соседа», а тут выяснилось, что сосед не спал, что он начал давать сдачи, причем больно. И еще другие люди помогают этому соседу спасти свою жизнь. Для Кремля это, конечно, неслыханная наглость, нарушение всех правил ведения войны. Честно воевать Кремль не привык. В общем, в Москве сейчас зреет отчаяние, недовольство всем происходящим. Даже люди, которые очень хорошо жили при Владимире Путине, те, кто сколотили огромные состояния при его власти, сейчас очень недовольны тем, что творится. Никакой базы поддержки, даже в российской элите у Владимира Путина не осталось. Конечно, нельзя пока сказать, что режим его держится полностью на соплях — нет. Там есть еще какие-то силы, которые его поддерживают. Но, в общем, все равно этот режим намного более слабый, чем он был два месяца назад.

Я думаю, что сейчас Путин размышляет о том, что, может быть, действительно стоит применить ядерное оружие, чтобы закончить эту войну раз и навсегда. С одной стороны это могло бы ему, возможно, помочь. Не уверен, но думаю, что могло бы. С другой стороны это, конечно, приговор ему и всем людям, которые его окружают. Потому что даже китайцы после применения атомного оружия приложат все возможные и невозможные силы, чтобы избавиться от режима, который не брезгует применять атомные бомбы. И на этом фоне я уверен, что сейчас резко активизировалась центральное разведывательное управление США, другие спецслужбы других стран мира. И я думаю, что их сейчас главная цель, самый важный приоритет всех спецслужб мира — это остановить Путина от применения ядерного оружия. А если Путина не остановят, если он все-таки применит атомную бомбу, то соучастниками этого применения будут однозначно все эти люди, которые вокруг него. И все они в результате такое применение и такую ситуацию не переживут. Мне такого рода заговор по устранению Путина с помощью западных и каких-то других спецслужб кажется все более реальным. Прямо вот очень реальным.

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