«Потери будут колоссальными». Вступление Беларуси в войну на стороне РФ — удачный момент, чтобы «вытряхнуть усатого таракана» — Аваков 23 марта, 23:49 Цей матеріал також доступний українською Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Если белорусский диктатор Александр Лукашенко решится отдать приказ и вступит в войну с Украиной на стороне России, то потери его армии будут колоссальными, считает министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Если все там стоит, то оно наверняка на нас нападет. И мы должны быть в этому готовы. И мы к этому готовы. И сильно нас это не скует. Ну, будет лишних 15 тысяч против нас бойцов. <...> Боюсь, что проблемы у них будут куда более серьезные, чем у русских, потому что это менее подготовленная армия. Потери будут колоссальными», — отметил Аваков в эфире Радио НВ.

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Сложившуюся ситуацию, по его мнению, хорошо понимают солдаты и офицеры белорусской армии, они не мотивированы, а поэтому режим Лукашенко вскоре может закончиться.

«Боюсь, что батька может столкнуться с тем, что приказ он то может отдать, а войска могут пойти не в том направлении. Мне даже забавно посмотреть на эту ситуацию. <...> Тут либеральным силам и всем тем, у кого есть голова, всем тем, кто протестовал в Беларуси, а их миллионы были, — карты в руки. Это момент вытряхнуть этого усатого таракана в Российскую Федерацию и пусть катится. А Беларусь займет место среди народов Европы», — убежден Аваков.

В НАТО считают, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне РФ против Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что Россия ищет новые способы втянуть военнослужащих Беларуси в войну. За выполнение «специальных задач» предлагается денежное вознаграждение в размере $1000−1500 в месяц и льготное обучение в российских военных вузах.

Вопреки этому, сообщают в Генштабе ЗСУ, на территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие содействие власти РФ, частично вывели из строя железнодорожное сообщение с Украиной.

Также некоторые белорусские военные планируют сдаваться в плен, если их отправят в Украину.

С первого дня войны с территории Беларуси наносятся ракетные удары по Украине. СМИ показали, откуда запускают ракеты и что обстреляли в Украине с белорусской территории.

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