Анзор Масхадов, сын убитого россиянами президента Ичкерии, описал NV то, как на самом деле заслуживает умереть Рамзан Кадыров (Фото: DR)

Анзор Масхадов, сын убитого спецслужбами РФ президента Чеченской республики Ичкерия, рассказал NV, что происходит с Рамзаном Кадыровым, кого Кремль может сделать его преемником и есть ли шанс на то, что чеченский народ снова восстанет.

11 января украинские СМИ, со ссылкой на отечественную разведку, сообщили: состояние здоровья руководителя путинской Чеченской республики Рамзана Кадырова, которое и без того было плохим, резко ухудшилось из-за отказа почек. Поэтому в Грозном начались скрытые процессы поиска нового «наместника» некогда мятежного северокавказского региона. Ко всему вечером 16 января появились сообщения, что один из средних сыновей Кадырова — Адам — неожиданно попал в большое ДТП и вроде бы сильно пострадал.

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О том, что происходит с Кадыровым и вокруг него, NV поговорил с Анзором Масхадовым, сыном убитого россиянами второго президента независимой Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова.