Если ЕС не договорится о запрете виз для россиян, рассмотрим другой вариант — глава МИД Литвы 23 августа, 14:45 Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Фото:Mandel Ngan/Pool via REUTERS)

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что если ЕС не согласится на запрет выдачи виз россиянам, его страна рассмотрит предложение сделать это на региональном уровне.



Об этом сообщает LRT.

«Прежде всего мы ищем европейское решение, потому что оно наиболее устойчивое и юридически правильное… Если оно не будет найдено, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию», — сказал литовский министр.

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По его словам, с учетом того, что Сейм Литвы признал Россию государством, осуществляющим геноцид и поддерживающим терроризм, граждане этой страны не должны пересекать границы ЕС в туристических целях.

Он добавил, что после прекращения авиасообщения со столицами европейских государств Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша являются основным маршрутом для россиян и белорусов в Европу.

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Главы МИД стран ЕС обсудят запрет на выдачу виз для российских туристов в конце августа. Такие страны, как Эстония, Латвия и Финляндия, призывают ввести общеблоковый запрет на въезд россиянам из-за полномасштабного вторжения России в Украину, некоторые уже уже закрыли границы для граждан РФ. Боррель считает, что этот вопрос нужно было сначала обсудить на уровне ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

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