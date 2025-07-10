«Нет сомнений». Эксперт заявил, что Китай передал бы данные о Нептуне россиянам, если бы их получил

Эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону аналитического центра AdAstra Антон Ганоцкий в интервью Radio NV высказал мнение, что если бы Китаю удалось получить данные об украинской ракете Нептун, он передал бы их России.

«Абсолютно нет сомнений, что Китай передал бы эти чертежи россиянам, эту информацию россиянам, потому что в последние три-четыре года сотрудничество между спецслужбами России и КНР очень укрепляется, сильно углубляется. Буквально чуть ли не каждый месяц различные российские чиновники, [представители] спецслужб ФСБ, ГРУ, посещают Пекин для консультаций со своими китайскими коллегами», — заявил Ганоцкий в эфире Radio NV.

Эксперт добавил, что не исключал бы, что операцию по похищению чертежей ракеты Нептун могли проводить совместно россияне и китайцы.

«Вполне возможно, что если бы эта операция была успешной, то эти чертежи рано или поздно оказались бы в руках россиян», — подытожил он.

Задержание китайских агентов, которые пытались похитить данные о ракете Нептун

9 июля СБУ сообщила, что задержала в Киеве двух граждан Китая, которые пытались вывезти из Украины секретные данные об украинской ракете Нептун.

Один из подозреваемых — бывший студент одного из киевских технических вузов, которого в 2023 году отчислили за академическую неуспеваемость, после чего он остался в Киеве. По данным СБУ, он пытался завербовать украинца, который имеет доступ к разработкам оружия. Другой шпион — его отец, который постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

СБУ рассказала, что контрразведка разоблачила экс-студента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала «на горячем» во время передачи ему тайных документов. После задержания его отца у них изъяли телефоны с доказательствами шпионской деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Им грозит до 15 лет лишения свободы.