Эскалация в секторе Газа: в МИД Украины прокомментировали ситуацию

В ХАМАС заявили, что ракетный обстрел Израиля был совершен в ответ на убийство палестинцев

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг сектора Газа.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Считаем неприемлемыми ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданского населения", - сказано в заявлении.

По словам дипломатов, обстрелы могут привести к масштабному вооруженному противостоянию.

В министерстве также выразили соболезнования израильтянам из-за гибели и ранения граждан.

"В Украине глубоко сочувствуют дружественному народу Израиля в связи с гибелью и ранениями израильских граждан в результате ракетных обстрелов с территории сектора Газа", - сообщили в МИД.

Напомним, что 12 ноября из сектора Газа было выпущено 300 ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев. Израильская авиация разбомбила здание телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.

Во время обстрелов погиб один житель Израиля. По данным медиков в секторе Газа, были убиты трое палестинцев, еще три человека получили ранения.

Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило, что массированный ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на убийство палестинцев 11 ноября, включая двух командиров ХАМАС.