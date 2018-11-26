Эскалация в Керченском проливе: президент Польши выразил поддержку Украине и ее действиям

Президент Польши Анджей Дуда во время телефонного разговора с президентом Петром Порошенко выразил поддержку Украине и ее действиям в контексте эскалации ситуации в Керченском проливе.

"Порошенко сообщил о грубом акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и о действиях Украины в ответ, включая введение режима военного положения. Президент Польши выразил поддержку Украине и ее действиям", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко и Дуда также призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию и вынести этот вопрос на заседание Европейского Совета.

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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, позже их доставили в оккупированную Керчь.

В результате столкновения ранения получили 6 украинских военнослужащих.

СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 суток. Президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР" в понедельник, 26 ноября.

Армия и СБУ приведены в полную боевую готовность.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать