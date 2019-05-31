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Эскалация в Идлибе: за месяц ожесточенных бомбардировок погибли 950 человек

31 мая, 20:41
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Эскалация в Идлибе: за месяц ожесточенных бомбардировок погибли 950 человек - фото

The Syrian Observatory for Human Rights

За первый месяц ожесточенных боев в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 950 человек.

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным правозащитников, в период с 30 апреля, когда режим Башара Асада и Россия возобновили воздушные бомбардировки и обстрелы последнего оплота сирийских повстанцев, до вечера 30 мая были убиты по меньшей мере 950 человек.

Среди погибших — 310 гражданских лиц, включая 77 детей и 65 женщин.

Из-за обстрелов российской авиации около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

По данным Сирийского центра, за первый месяц эскалации в Сирии войска режима и россияне нанесли около 22 500 ударов с воздуха и с земли.

Идлиб — последний крупнейший оплот сирийских повстанцев, выступающих против правления президента Сирии Башара Асада. В Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.

В 2018 году правительство Сирии было готово начать масштабное наступление на подконтрольные повстанцам территории, что спровоцировало б гуманитарную катастрофу в регионе. Наступление было приостановлено после того, как Россия, сильнейший союзник Дамаска, заключила сделку с Турцией о создании «демилитаризованной зоны».

Теги:   Война в Сирии Идлиб Сирия

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