Еще одна страна решила перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Румыния планирует перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Правительство Румынии приняло решение перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим.

Как заявил лидер правящей в Румынии партии социал-демократов Ливиу Драгня, перенос посольства принесет его стране "значительные выгоды", а также будет иметь "огромную символическую ценность", сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение принято, начинаются необходимые процедуры… Речь идет о прагматичном подходе. Как и мы все, Израиль имеет право устанавливать столицу там, где он этого хочет " – отметил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по меньшей мере шесть стран рассматривают возможность переноса своих посольств в Иерусалим.

В частности, он поблагодарил Гватемалу, которая решила переместить свое посольство вскоре после решения США. Но не назвал другие страны, готовые последовать за ними.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.

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Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях. Палестинские власти намерены сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.