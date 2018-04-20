Еще одна страна решила перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Румыния планирует перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Румыния планирует перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Правительство Румынии приняло решение перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим.

Как заявил лидер правящей в Румынии партии социал-демократов Ливиу Драгня, перенос посольства принесет его стране "значительные выгоды", а также будет иметь "огромную символическую ценность", сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение принято, начинаются необходимые процедуры… Речь идет о прагматичном подходе. Как и мы все, Израиль имеет право устанавливать столицу там, где он этого хочет " – отметил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по меньшей мере шесть стран рассматривают возможность переноса своих посольств в Иерусалим.

В частности, он поблагодарил Гватемалу, которая решила переместить свое посольство вскоре после решения США. Но не назвал другие страны, готовые последовать за ними.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.

Смотрите также

Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях. Палестинские власти намерены сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове