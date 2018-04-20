Еще одна страна решила перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Правительство Румынии приняло решение перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим.
Как заявил лидер правящей в Румынии партии социал-демократов Ливиу Драгня, перенос посольства принесет его стране "значительные выгоды", а также будет иметь "огромную символическую ценность", сообщает Интерфакс-Украина.
"Решение принято, начинаются необходимые процедуры… Речь идет о прагматичном подходе. Как и мы все, Израиль имеет право устанавливать столицу там, где он этого хочет " – отметил он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по меньшей мере шесть стран рассматривают возможность переноса своих посольств в Иерусалим.
В частности, он поблагодарил Гватемалу, которая решила переместить свое посольство вскоре после решения США. Но не назвал другие страны, готовые последовать за ними.
Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.
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