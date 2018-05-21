Еще одна страна перенесла свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Парагвай стал третьей страной, которая перенесла свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
Торжественная церемония, в которой приняли участие парагвайский президент Орасио Картес и глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, прошла в понедельник, 21 мая, передает DW.
"Это исторический день, который укрепляет связи между Парагваем и Израилем", - отметил Кортес.
В свою очередь Нетаньяху согласился с ним, выразив "глубокую благодарность израильского народа".
Ранее сообщалось, что 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
Позже в Белом доме предложили движению ХАМАС перенести столицу Палестины в город Абу-Дис, который является пригородом Иерусалима.
В ответ страны Организации исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Несмотря на это, 15 мая США открыли в Иерусалиме свое посольство.
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После этого свое диппредставительство туда перенесла и Гватемала.
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