Еще одна страна перенесла свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Президент Парагвая назвал этот день "историческим"

Парагвай стал третьей страной, которая перенесла свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Торжественная церемония, в которой приняли участие парагвайский президент Орасио Картес и глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, прошла в понедельник, 21 мая, передает DW.

"Это исторический день, который укрепляет связи между Парагваем и Израилем", - отметил Кортес.

В свою очередь Нетаньяху согласился с ним, выразив "глубокую благодарность израильского народа".

Ранее сообщалось, что 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Позже в Белом доме предложили движению ХАМАС перенести столицу Палестины в город Абу-Дис, который является пригородом Иерусалима.

В ответ страны Организации исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Несмотря на это, 15 мая США открыли в Иерусалиме свое посольство.

После этого свое диппредставительство туда перенесла и Гватемала.