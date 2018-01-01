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Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Сегодня, 12:14
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Соломоновы острова отозвали признание независимости Косово

Власти Соломоновых островов отозвали признание независимости частично признанной республики Косово.

Свое решение власти страны объяснили тем, что Сербия и Косово продолжают диалог о статусе резолюции Совбеза ООН 1244 об автономии Косово, сообщает косовский телеканал KTV.

При этом в Министерстве иностранных дел Косово заявили, что не получали никаких официальных извещений от Соломоновых островов.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, которую признали более сотни государств.

Однако Доминиканская Республика, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Биссау, Бурунди, Папуа-Новая Гвинея и Лесото позже отозвали решение о признании суверенитета страны.

За последний месяц признание республики отозвали также Гренада и Коморские острова.

Теги:   Косово

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