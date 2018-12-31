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"Еще не поздно остановиться": Кирилл призвал Варфоломея свернуть предоставление томоса Украине

Сегодня, 13:44
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Он назвал предоставление автокефалии "авантюрой"

Патриарх РПЦ Кирилл призвал патриарха Константинопольского Варфоломея отказаться от завершения создания автокефальной церкви в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда подлинная Православная церковь Украины во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит Вас, а история сохранит память о Вас в числе тех святителей Константинопольского престола, кто в труднейших политических условиях сумел не уронить достоинство Церкви и сохранить ее единство", - написал глава РПЦ.

Он также заявил, что предоставление автокефалии украинской церкви – это принудительный политизированный процесс, который "сопутствует чудовищное нагромождение лжи".

Кирилл подчеркнул, что Варфоломей легализировал "украинский раскол" и что его обманули, когда говорили о готовности канонических епископов покинуть УПЦ МП.

Глава РПЦ предупредил Варфоломея, что, если он предоставит томос Украине, то перестанет быть первым в православном мире.

"Еще не поздно остановиться", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний. 

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Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. 

Руководство УПЦ МП и РПЦ не признает результатов Объединительного собора.

 

Теги:   Вселенский патриарх Варфоломей I УПЦ МП Церковь Патриарх Кирилл

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