"Еще не поздно остановиться": Кирилл призвал Варфоломея свернуть предоставление томоса Украине
Патриарх РПЦ Кирилл призвал патриарха Константинопольского Варфоломея отказаться от завершения создания автокефальной церкви в Украине.
Об этом сообщает Интерфакс.
"Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда подлинная Православная церковь Украины во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит Вас, а история сохранит память о Вас в числе тех святителей Константинопольского престола, кто в труднейших политических условиях сумел не уронить достоинство Церкви и сохранить ее единство", - написал глава РПЦ.
Он также заявил, что предоставление автокефалии украинской церкви – это принудительный политизированный процесс, который "сопутствует чудовищное нагромождение лжи".
Кирилл подчеркнул, что Варфоломей легализировал "украинский раскол" и что его обманули, когда говорили о готовности канонических епископов покинуть УПЦ МП.
Глава РПЦ предупредил Варфоломея, что, если он предоставит томос Украине, то перестанет быть первым в православном мире.
"Еще не поздно остановиться", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.
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Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.
В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ.
Руководство УПЦ МП и РПЦ не признает результатов Объединительного собора.