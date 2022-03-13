ЕС запретит экспорт предметов люкса и инвестиции в нефтедобычу в РФ в рамках нового санкционного пакета — глава МИД Франции 13 марта, 18:05 Цей матеріал також доступний українською ЕС в ближайшее время введет новые санкции против России (Фото:Jens Schlueter/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил «размах последствий вводимых против России санкций» и объявил новый пакет ограничительных мер, которые, по его словам, начнут действовать с этого воскресенья, 13 марта.

«В этот момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы, начиная с сегодняшнего дня, как только послы [постпреды стран ЕС в Брюсселе] придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, запретить экспорт предметов люкса [в Россию], запретить любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России и расширить [санкционный] список олигархов», — сказал глава французского МИД в эфире радиостанции France Inter, сообщает Интерфакс.



«Мы добавляем санкции, которые немедленно вступят в силу санкции», — продолжил министр, подчеркнув, что их еще никогда не принимали в Евросоюзе так быстро.



По его мнению, санкции ЕС «начинают давить на Россию и продолжат это делать» и «будут еще другие», чтобы «поднять цену» для Москвы.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейших санкций по импорту российских нефти и газа, Ле Дриан сослался на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что «не существует табу», «любые варианты на столе».

В Брюсселе, согласно опубликованной повестке дня, в 16:00 по местному времени объявлено внеочередное заседание Комитета постоянных представителей стран ЕС (COREPER), на котором будет обсуждаться очередной, четвертый, пакет санкций ЕС в отношении России.

«(Будет принято) решение для применения письменной процедуры принятия (санкций Советом ЕС)», — говорится в публикации.

Обычная процедура подразумевает после согласования проектов юридических актов членами COREPER утверждение их постановлением Совета ЕС, которое может приниматься в письменной форме. Санкции вступают в силу после публикации в Официальном журнале Европейского Союза.



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