Удар по Орбану. ЕС заморозил почти 22 млрд евро для Венгрии — Bloomberg 23 декабря, 12:59 Причиной решения Еврокомиссии стала коррупция в правительстве Виктора Орбана (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Европейский союз удержит почти 22 млрд евро средств, предназначенных на поддержку Венгрии.

Как сообщает Bloomberg, Еврокомиссия постановила, что Будапешт не выполнил условия для доступа к региональным фондам, которые используются для укрепления экономической и социальной сплоченности менее богатых стран ЕС.

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Причиной этому, в частности, стали претензии по поводу мошенничества и коррупции в Венгрии.

Таким образом по националистическому правительству прокремлевского премьер-министра Виктора Орбана, блокирующего антироссийские санкции и проукраинские инициативы ЕС, будет нанесен серьезный удар.

«До тех пор, пока не будут выполнены благоприятные условия, комиссия не может возместить соответствующие расходы, включенные в платежные требования, поданные Венгрией», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.