Удар по Орбану. ЕС заморозил почти 22 млрд евро для Венгрии — Bloomberg

23 декабря, 12:59
Поделиться:
Причиной решения Еврокомиссии стала коррупция в правительстве Виктора Орбана (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Причиной решения Еврокомиссии стала коррупция в правительстве Виктора Орбана (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Европейский союз удержит почти 22 млрд евро средств, предназначенных на поддержку Венгрии.

Читайте также:
«Венгрия — это больной человек Европы». Как призраки истории в Будапеште формируют политику в отношении Украины и Европы — эксперт

Как сообщает Bloomberg, Еврокомиссия постановила, что Будапешт не выполнил условия для доступа к региональным фондам, которые используются для укрепления экономической и социальной сплоченности менее богатых стран ЕС.

Видео дня

Причиной этому, в частности, стали претензии по поводу мошенничества и коррупции в Венгрии.

Таким образом по националистическому правительству прокремлевского премьер-министра Виктора Орбана, блокирующего антироссийские санкции и проукраинские инициативы ЕС, будет нанесен серьезный удар.

Читайте также:
Бойкот Орбана. В МИД Италии призвали пересмотреть правило единогласия внутри Евросоюза

«До тех пор, пока не будут выполнены благоприятные условия, комиссия не может возместить соответствующие расходы, включенные в платежные требования, поданные Венгрией», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Венгрия Евросоюз Финансовая помощь Виктор Орбан

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X