ЕС заявил о полной поддержке ядерной сделки с Ираном

Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку ядерному соглашению с Ираном от 2015 года.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей по итогам переговоров с Ираном в Брюсселе 8 мая.

Заседание проходило под председательством генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид. В переговорах приняли участие Евротройка (Франция, Германия и Великобритания) на уровне политических руководителей. Иранскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Аракчи.

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Напомним, что по данным СМИ, президент США Дональд Трамп 8 мая объявит о выходе из ядерной сделки с Ираном. По словам источников, убедить американского президента в важности сохранения соглашения не удалось.

Ранее Трамп требовал от европейских союзников до 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерной сделки от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

К началу 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.