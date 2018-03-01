ЕС выделит 24 млн евро помощи для пострадавших от конфликта на Донбассе

Новый пакет помощи предназначен жителям региона, живущим в наиболее тяжелых условиях на линии разграничения

Европейская комиссия выделит 24 миллиона евро на оказание гуманитарной помощи людям в зоне конфликта на востоке Украины, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Еврокомиссии.

Как отмечается, эти средства пойдут на удовлетворение основных потребностей людей, которые находятся в наиболее тяжелом положении, проживая вдоль линии разграничения по обеим ее сторонам на Донбассе.

"Четыре года конфликта стали огромной нагрузкой для гражданского населения на востоке Украины. Мы не можем забывать о том, что на пороге Европейского Союза - гуманитарный кризис. Поддержка всех тех, кто в этом нуждается, является приоритетом для ЕС. Наш новый пакет помощи обеспечит необходимую помощь, такую ​​как питание, здравоохранение и образование для детей", - цитируются слова комиссара ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христоса Стилианидеса.

Заявление было сделано в Брюсселе в среду, 28 февраля, во время совместной конференции Европейской комиссии с офисом ООН по координации гуманитарных вопросов. Цель конференции - повысить осведомленность о гуманитарных последствиях конфликта на востоке Украины.

В заявлении отмечается, что с начала конфликта на Донбассе в 2014 году Европейский Союз предоставил Украине гуманитарную помощь в объеме 677 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Италия выделит 2 млн евро на гуманитарную помощь Украине.