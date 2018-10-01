ЕС выделил Индонезии 1,5 млн евро для борьбы с последствиями цунами

Еврокомиссия намерена отправить в пострадавший регион эксперта по гуманитарным вопросам

Евросоюз выделил Индонезии 1,5 млн евро для ликвидации последствий природной катастрофы, передает DW со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Средства будут направлены на обеспечение продовольствием, укрытием и медикаментами "наиболее уязвимых" категорий жителей, заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис.

Кроме того, Еврокомиссия намерена отправить в пострадавший регион эксперта по гуманитарным вопросам.

Напомним, 28 сентября, в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине около 10 км в 78 км от города Палу с населением 350 000 человек. Из-за землетрясения возникло цунами, высота волн достигала трех метров. По последним данным жертвами стали по меньшей мере 832 человека, свыше 500 человек получили травмы. Данные о погибших основаны на информации лишь из одного города на восточном побережье Сулавеси - Палу.