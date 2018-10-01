ЕС выделил Индонезии 1,5 млн евро для борьбы с последствиями цунами

Евросоюз выделил Индонезии 1,5 млн евро для ликвидации последствий природной катастрофы, передает DW со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.
Средства будут направлены на обеспечение продовольствием, укрытием и медикаментами "наиболее уязвимых" категорий жителей, заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис.
Кроме того, Еврокомиссия намерена отправить в пострадавший регион эксперта по гуманитарным вопросам.
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Напомним, 28 сентября, в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине около 10 км в 78 км от города Палу с населением 350 000 человек. Из-за землетрясения возникло цунами, высота волн достигала трех метров. По последним данным жертвами стали по меньшей мере 832 человека, свыше 500 человек получили травмы. Данные о погибших основаны на информации лишь из одного города на восточном побережье Сулавеси - Палу.
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