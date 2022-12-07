ЕС введет санкции против дочерей Кадырова — Bild 7 декабря, 19:22 Рамзан Кадыров (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Евросоюз расширит санкции против России, в частности, семьи марионетки Кремля в Чеченской Республике Рамзана Кадырова. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild в среду, 7 декабря.

По информации Bild, решение о новых санкциях примут 7 декабря в Брюсселе. В санкционный список внесут двух дочерей Кадырова и его двоюродного брата. Старшая дочь Кадырова Айшат является «министром культуры» в Чечне, а также владеет модным брендом Firdaws.



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Bild пишет, что санкции коснутся 136 человек, среди которых 20 депутатов Госдумы, 22 члена совета федерации РФ и три вице-премьера, ответственные за кражу украинского зерна. Также ограничения введут против десяти российских судей, семи чиновников и губернаторов кремлевского режима, причастных к депортации украинских детей, и 31 офицера, ответственного за ракетные удары по Украине.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже 7 декабря заявила, что ЕС вводит девятый пакет санкций против России и предлагает добавить в черный список почти 200 физических и юридических лиц, распространить ограничения на еще три российских банка и четыре пропагандистских канала, а также отрезать стране-агрессору доступ ко всем дронам и беспилотникам.

Кадыров уже находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании. 15 сентября США ввели новые санкции против Кадырова и его семьи и признали его многоженцем.