10-й пакет ЕС. Новые санкции против России будут направлены на технологии и иранские дроны — фон дер Ляйен 15 февраля, 12:04 Евросоюз готовится ввести 10-й пакет санкций против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Новый 10-й пакет санкций Европейского Союза против России направят на товары общей стоимостью $11 миллиардов. Он коснется торговых запретов и контроля за технологиями.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 15 февраля.

В частности, предлагают ограничить экспорт многих электронных компонентов, которые РФ использует в своих вооруженных системах, включая беспилотники, ракеты и вертолеты. Также, по словам фон дер Ляйен, ЕС введет санкции против иранских организаций, в частности, связанных с Корпусом стражей Исламской революции, поскольку «стремится остановить поставки Тегераном дронов в Россию».

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Как сообщает Bloomberg, в своем проекте с предложениями для нового санкционного пакета Евросоюз планирует заставить банки предоставлять информацию об активах Центробанка России. Новые ограничения ЕС хочет принять перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину на следующей неделе.



Ранее Politico сообщило, что Евросоюз готовит санкции против собственника «тайного флота» российских танкеров с нефтью. В то же время, по словам посла Польши в ЕС Анджея Садося, пакет не будет включать запрет на импорт российских алмазов, ограничения против Росатома и за принудительное усыновление украинских детей.