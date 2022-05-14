«Теперь дело за Ираном». Евросоюз возобновляет переговоры с Ираном по ядерному соглашению — Reuters

14 мая, 05:47
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Эбрагим Раис (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz/Pool)

Эбрагим Раис (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz/Pool)

Европейский Союз возобновляет переговоры с Ираном по ядерному соглашению 2015 года. Даты новых переговоров пока нет.

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Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, пишет Reuters.

Боррель сказал, что во время консультаций между посланником ЕС и иранскими официальными лицами в Тегеране на этой неделе было достигнуто « достаточного прогресса», чтобы возобновить ядерные переговоры после двухмесячного простоя. По словам Борреля, «все прошло лучше, чем ожидалось – переговоры зашли в тупик, а теперь они возобновились».

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Представитель США на условиях анонимности сказал Reuters, что «теперь дело за Ираном».

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Европа Евросоюз Иран Ядерное соглашение Ядерные объекты Ядерная установка

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