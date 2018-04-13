ЕС вернул своего посла в Москву

В марте Брюссель отозвал Эдерера из Москвы из-за скандала с отравлением Скрипаля

Посол Европейского Союза в России Маркус Эдерер, отозванный из этой страны 23 марта в связи с отравлением Сергея Скрипаля, вернулся в Москву.

После того, как эта информация появилась в СМИ, ее подтвердило официальное представительство ЕС в России. В сообщении отмечается, что Эдерер "вернулся в Россию по завершении консультаций в Брюсселе".

В ответ на многочисленные запросы мы информируем, что Глава Представительства ЕС в России, посол Маркус #Эдерер вернулся в Россию по завершении консультаций в Брюсселе. #ПосолЕС pic.twitter.com/wvWWEJ8kE4 — Евросоюз (@EUinRussia) 13 апреля 2018 г.

Источники Радио Свобода сообщили, что Маркус Эдерер приехал в Москву 12 апреля.

Это первое возвращение посла с начала глобального дипломатического скандала между Западом и Россией со взаимной высылкой десятков дипломатов.

Великобритания, США, ЕС, НАТО и Украина выслали в общей сложности более 150 дипломатов после покушения на российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок.

Оба они уже вышли из бессознательного состояния и идут на поправку. Юлию Скрипаль выписали из госпиталя, однако ее отец все еще находится под наблюдением врачей.

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