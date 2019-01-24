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ЕС в феврале обсудит "азовские санкции" против России - СМИ

Вчера, 19:07
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ЕРА

Против России могут ввести новые санкции

Министры иностранных дел стран ЕС в феврале обсудят введение новых санкций против России из-за противостояния с Украиной в Азовском море, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

На следующей неделе ЕС также выпустит официальную дипломатическую ноту протеста в связи с удерживанием 24 украинских моряков.

Члены ЕС, которые уже давно заняли жесткую позицию в отношении России, включая Литву, Швецию, Великобританию и Польшу, теперь поддерживаются со стороны Дании и Словакии. 

Они утверждают, что давление со стороны Франции и Германии на Москву с требованием освободить военнослужащих не принесло результатов.

Напомним, что в декабре Германия и Франция заявили, что они против новых санкций, попросив больше времени для переговоров по освобождению украинских моряков и трех судов, захваченных в Керченском проливе. 

Ранее, глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Евросоюз может ввести дополнительные санкции против России из-за ареста украинских моряков, которые были захвачены вблизи Керченского пролива.

Напомним, российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море, за что морякам грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

15-16 января 2019 года суд в Москве продлил арест морякам до 24 апреля.

Теги:   Санкции Запада Евросоюз Россия

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