«Дело движется». ЕС планирует в течение нескольких недель передать Украине совместно закупленные боеприпасы — FT 3 марта, 10:18 Украинские военные (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украина в течение нескольких недель должна получить от Евросоюза артиллерийские боеприпасы, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновника ЕС.

По словам чиновника, все страны ЕС, кроме Дании, присоединились к проекту, который прокладывает путь к общим закупкам амуниции.

«Я думаю, что это произойдет быстро, очень быстро. И я думаю, что мы говорим о днях, неделях, а не о месяцах», — сказал он на условиях анонимности.

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В предложении дипломатической службы ЕС, с которым ознакомилась Financial Times, предлагается выделить 1 млрд евро из существующего фонда, который используется для возмещения капиталов, связанных с закупками оружия для Украины.

Представитель ЕС заявил, что оборонное агентство блока затем «проведет ускоренную процедуру прямых переговоров с рядом ключевых промышленных поставщиков в Европе».

По их словам, в ЕС 12 компаний производят 155-мм снаряды, их также производит Норвегия.

«Положительно, дело движется. Я уверен, что результаты будут. Но есть много вопросов для обсуждения», — сказал дипломат ЕС.

Министры обороны ЕС уточнят план на следующей неделе перед саммитом лидеров ЕС 23−24 марта.