ЕС утвердил потолок цен на российские нефтепродукты 4 февраля, 15:25 ЕС утвердил потолок цен на российские нефтепродукты (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Совет ЕС в субботу, 4 февраля, официально утвердил потолок цен на нефтепродукты, которые производятся в России или экспортируются оттуда.

В заявлении, распространенном Брюсселем, устанавливаются два предельных показателя цены на российские нефтепродукты:

$100 за баррель на бензин и дизтопливо;

$45 за баррель на продукцию с низкой добавленной стоимостью.

Видео дня

Решение вступает в силу 5 февраля 2023 года.

В Еврокомиссии отмечают, что ограничения цен на нефтепродукты и сырую нефть будут постоянно контролироваться для обеспечения эффективности и влияния.

«Сами предельные цены будут пересматривать и корректировать по мере надобности», — говорится в коммюнике Еврокомиссии.

3 декабря 2022 года Совет ЕС установил предельную цену на сырую нефть, вывозимую из РФ по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Этот ценовой потолок перед этим согласовали страны группы G7 вместе с Австралией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что такой ценовой потолок является «несерьезным».

Предельная цена на российскую нефть: как это будет работать

В первые дни после начала полномасштабного вторжения России в Украину США, Великобритания, Канада и Япония ввели эмбарго на импорт российской нефти.

В конце мая в рамках санкций частичное эмбарго на российскую нефть ввели и страны ЕС, запретив импорт нефти, поставляемой из РФ по морю (около 2/3 поставок в Европу), но сделав исключение для трубопроводной нефти.

Впрочем, российскую нефть продолжают покупать такие страны, как Индия и Турция, пополняя бюджет страны-агрессора нефтяными долларами.

Страны G7 и Евросоюз предложили механизм ценового ограничения на поставляемую танкерами нефть, чтобы ограничить нефтяные доходы РФ, а также уменьшить скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями.

Читайте также: Андрей Клименко Как долго Россия сможет финансировать войну

Политика ценового потолка заключается в том, что покупатели российской нефти потеряют доступ к западному страхованию и другим транспортным услугам, если будут платить за российскую нефть больше, чем это предполагает ценовое ограничение.

В России неоднократно заявляли, что не будут снабжать энергоресурсами тех, кто присоединится к ограничению цен.