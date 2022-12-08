Совет ЕС утвердил решение о непризнании документов РФ, выданных на оккупированных территориях

8 декабря, 21:01
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РФ начала незаконно выдавать российские паспорта в ОРДЛО в 2019 году (Фото:REUTERS/Yves Herman)

РФ начала незаконно выдавать российские паспорта в ОРДЛО в 2019 году (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Совет ЕС утвердил решение о непризнании российских документов, которые были выданы на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы Совета Евросоюза.

Речь идет о российских проездных документах, в том числе загранпаспортах. Они не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

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«Продолжающаяся агрессивная война России против Украины выказывает вопиющее пренебрежение к международному порядку, основанному на правилах, и это ставит под угрозу европейский мир и безопасность», — подчеркнул Вит Ракушан, глава МВД Чехии, которая на данный момент главенствует в Евросоюзе.

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Он добавил, что это решение Совета является еще одним доказательством того, что ЕС твердо стоит на стороне Украины.

«Мы никогда не признаем незаконную аннексию ее территории Россией и вновь утверждаем право Украины на освобождение всех оккупированных территорий и восстановление полного контроля над ними», — отметил он.

РФ начала незаконно выдавать российские паспорта в ОРДЛО в 2019 году. На захваченных после 24 февраля территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей оккупанты также проводили принудительную паспортизацию.

https://www.youtube.com/embed/5wx8AhovoQc
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Гражданство Совет ЕС Паспорт Агрессия РФ

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