На саммите ЕС договорились нарастить военную помощь Украине 16 декабря, 03:34 Лидеры государств ЕС подчеркнули, что будут продолжать усиление коллективного давления на Россию (Фото:Guillaume Perigois)

На саммите ЕС приняли решение нарастить военную поддержку Украины. В частности по средствам противовоздушной обороны и разминированию.

Об этом говорится в документе, принятом по итогам саммита.



Европейский совет, как отмечается, также поддерживает усилия для обеспечения полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления в связи с агрессивной войной России против Украины.

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«ЕС остается преданным предоставлению политической и военной поддержки Украине, в частности через Европейский фонд мира и Миссию ЕС по военной помощи в поддержку Украины, а также путем усиления двусторонней поддержки, в частности, в сфере противовоздушной обороны и разминирования», — говорится в документе.

Упоминается также дальнейшая работа с целью использования замороженных в ЕС российских активов для восстановления Украины и с целью возмещения нанесенного ей ущерба.

«Европейский совет приветствует усиление ограничительных мер ЕС против России, в частности через девятый пакет ограничительных мер ЕС и ограничения международных цен на нефть. Европейский союз готов и в дальнейшем усиливать ограничительные меры», — говорится в документе.

Лидеры государств ЕС подчеркнули, что будут продолжать усиление коллективного давления на Россию с целью прекращения ее агрессивной войны и вывода ее войск из Украины.