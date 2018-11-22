ЕС потребовал наказать всех причастных к убийству Хашукджи

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что все лица, причастные к убийству саудовского журналиста Джамала Хашукджи, должны быть привлечены к ответственности.

Об этом Могерини заявила в Анкаре на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Мы ожидаем (действий, которые - Ред.) соответствуют нашим принципам, ценностям, практикам относительно полного расследования, прозрачности и справедливости", - цитирует Могерини Радіо Свобода.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

По данным СМИ, в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружили следы кислоты, которую могли использовать для растворения останков убитого журналиста.

Добавим, что на записях, имеющихся в распоряжении разведок Турции и США, один из членов команды убийц попросил своего руководителя передать "вашему боссу", что "дело сделано". Источники предполагают, что "боссом" является наследный принц Мохаммед бин Салман. Саудовская Аравия отрицает, что наследный принц имел отношение к убийству оппозиционного журналиста.

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