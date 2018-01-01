ЕС потребовал от РФ немедленно освободить украинских моряков Сегодня, 22:55 20 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе потребовали от России немедленно освободить всех захваченных украинских моряков и вернуть корабли ВМС Украины.

Об этом 13 декабря сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Европейский совет требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, возвращения кораблей и свободного прохода всех судов через Керченский пролив", - заявил он в Twitter.

EUCO requests the immediate release of all detained Ukrainian seaman, the return of vessels and free passage of all ships through the Kerch strait. #AzovSea 13 декабря 2018 г.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко передал Дональду Туску списки лиц и кораблей РФ, причастных к акту агрессии против Украины.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать