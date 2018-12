ЕС потребовал от РФ немедленно освободить украинских моряков

Об этом 13 декабря сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Европейский совет требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, возвращения кораблей и свободного прохода всех судов через Керченский пролив", - заявил он в Twitter.

EUCO requests the immediate release of all detained Ukrainian seaman, the return of vessels and free passage of all ships through the Kerch strait. #AzovSea