ЕС связал будущее своей российской политики с переговорным мастерством Зеленского Сегодня, 13:17 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президент Украины Владимир Зеленский пресс-служба президент Украины

Позиция ЕС относительно Украины и России будет зависеть от итогов визита президента Владимира Зеленского в Германию и Францию, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в Брюсселе

По словам источника, текст декларации саммита ЕС в части Украины и РФ еще обсуждается и во многом зависит от исхода переговоров Зеленского в Париже и Берлине.

Собеседник отметил, что в связи с этим пока рано говорить о том, какими будут договоренности лидеров Евросоюза в отношении Украины и России.

«В настоящее время окончательных договоренностей по выводам Европейского Совета еще нет, идут переговоры, и крайне непродуктивно сейчас говорить о том, что именно будет в этом документе», — сказал источник агентства.

Президент Зеленский посетит столицы Франции и Германии 17 и 18 июня соответственно. Визиты пройдут накануне саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 20−21 июня.

Ранее СМИ распространили информацию со ссылкой на брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Дйозвяка о том, что в заключительном документе саммита лидеры ЕС заявят о том, что не признают паспорта, которые РФ незаконно выдает гражданам Украины, и призовут Москву освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.