Официально. ЕС согласовал выделение Украине 18 млрд евро

16 декабря, 01:11
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Шарль Мишель (Фото:twitter.com/CharlesMichel/)

Шарль Мишель (Фото:twitter.com/CharlesMichel/)

Европейский союз согласовал выделение Украине 18 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи. Сумма будет передана Европейским союзом Украине на протяжении 2023 года.

Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Сумма будет передана Европейским союзом Украине на протяжении 2023 года, подобно тому, как были выделены средства в 2022 году — по частям и в качестве кредитов по льготным условиям выплаты.

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«Мы одобрили программу помощи Украине на сумму 18 млрд евро. ЕС держит свое слово», — заявил Мишель.

Накануне сообщалось, что Польша разблокировала пакет решений, включавший 18 млрд евро для Украины.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Евросоюз Макрофинансовая помощь Украина-ЕС Война в Украине Шарль Мишель Война России против Украины

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