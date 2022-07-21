ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине

21 июля, 00:37
Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan/Pool)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan/Pool)

Евросоюз согласовал выделение Украине пятого транша военной помощи в размере 500 млн евро. Государства-члены союза договорились мобилизовать очередной транш военной помощи для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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Новый пакет военной помощи был согласован в рамках встречи Контактной группы по обороне Украины. Государства-члены ЕС согласились мобилизовать очередной транш военной помощи для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.

Видео дня
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1549848249103785985?s=20&t=z01BXLAHz9ULz9OhEs3zEA

Боррель также подчеркнул, что Европейский союз остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами в войне против России.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Евросоюз Транш Украина-ЕС Военная помощь Война в Украине Транш ЕС Война России против Украины

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