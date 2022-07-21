ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине 21 июля, 00:37 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan/Pool)

Евросоюз согласовал выделение Украине пятого транша военной помощи в размере 500 млн евро. Государства-члены союза договорились мобилизовать очередной транш военной помощи для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.



Новый пакет военной помощи был согласован в рамках встречи Контактной группы по обороне Украины. Государства-члены ЕС согласились мобилизовать очередной транш военной помощи для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.

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Боррель также подчеркнул, что Европейский союз остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами в войне против России.

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