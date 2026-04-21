В Еврокомиссии ответили, когда Украина получит первый транш кредита (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Украина получит первый транш по займу ЕС в конце мая — начале июня. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис во время общения с журналистами, сообщает Суспільне .

По его словам, со стороны ЕС все решения уже согласованы, за исключением поправки к многолетнему бюджету, которую блокировала Венгрия, и этот вопрос могут решить уже в ближайшее время.

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Домбровскис также отметил, что Украина сейчас имеет достаточно финансовых ресурсов для покрытия своих потребностей до конца мая.

«Мы работаем над кредитным соглашением, другими документами, но в определенном смысле все это должно быть окончательно согласовано в надлежащее время. Поэтому мы должны иметь возможность распределить средства, как и планировалось, в конце мая, в начале июня», — рассказал еврокомиссар.

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Он добавил, что 28 миллиардов евро будет выделено на военную поддержку, а 17 — на общую бюджетную поддержку.

Ранее издание Deutsche Welle сообщило, что Европейский Союз запустил финальную процедуру по предоставлению Украине кредита на сумму 90 млрд евро. Как отмечает издание, вопрос кредита внесли в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС, которое состоится 22 апреля.

19 декабря 2025 года лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этой программе.

Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит, шантажируя Украину и требуя возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

13 апреля 2026 года Петер Мадьяр, лидер венгерской оппозиционной партии Тиса, победившей на парламентских выборах, заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.

Впоследствии Мадьяр отметил, что ожидает от Орбана отмены вето на предоставление Украине кредита ЕС после возобновления поставок нефти по трубопроводу Дружба.

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19 апреля Орбан сообщил, что Украина выразила согласие возобновить поставки нефти по трубопроводу Дружба 20 апреля, если Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС на 90 млрд евро.