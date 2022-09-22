Министры ЕС согласились ввести новые санкции против РФ и увеличить поставки оружия Украине — Reuters

22 сентября, 06:47
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министры иностранных дел ЕС договорились подготовить новые санкции против РФ и увеличить поставки оружия Украине. Последние заявления России «свидетельствуют о панике и отчаянии».

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, пишет Reuters.

"Очевидно, что Путин пытается уничтожить Украину", - сказал Боррель.

После брифинга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы министры согласились поручить своим командам подготовить восьмой пакет санкций, который будет нацелен на «более релевантные сектора российской экономики и продолжит нацеливаться на лиц, ответственных за агрессивную войну в Украине», – сказал Боррель.

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Министры ЕС проведут следующую официальную встречу в середине октября, когда пакет санкций может быть официально оформлен.

Они также договорились об увеличении поставок оружия в Украину. Боррель отказался сообщить дальнейшие подробности о типе санкций или военной поддержке, но сказал, что, по его мнению, в блоке будет «единодушная» поддержка новых мероприятий.

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Редактор: Дарья Харченко

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