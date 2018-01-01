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ЕС собирается увеличить помощь юго-восточным регионам Украины - Могерини

Сегодня, 18:28
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Павел Климкин и Федерика Могерини провели беседу на полях 25-й встречи Совета министров ОБСЕ

Фото: МИД Украины

Европейский Союз собирается предоставить большую поддержку юго-восточным областям Украины, которые понесли экономические убытки из-за ограничения Россией доступа в украинские порты через Керченский пролив.

Об этом верховная представительница ЕС по иностранным делам Могерини заявила в четверг, 6 декабря, после встречи с главой украинской дипломатии Павлом Климкиным.

"На полях встречи Могерини беседовала с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Они обсудили напряженность в Керченском проливе и Азовском море и состояние пленных украинских моряков ", - говорится в пресс-релизе Европейской службы внешних связей.

Климкин сообщил Могерини о мерах, принятых Украиной в ответ на действия РФ, в частности о содержании военного положения, введенного 26 ноября сроком на один месяц.

Могерини подтвердила, что ЕС осуждает незаконную аннексию Крыма Россией, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и одобряет проведение реформ в нашем государстве.

Напомним, 25 ноября РФ захватила три украинских корабля вместе с экипажем, после чего заблокировала проход судов через Керченский пролив.

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Теги:   Украина Федерика Могерини Павел Климкин Евросоюз

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