ЕС собирает доказательства применения Россией иранских дронов — Боррель 17 октября, 20:03 Министры рассмотрели вопрос использования Россией дронов иранского производства для нападения на Украину (Фото:Yves Herman/Reuters)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз внимательно следит за применением Россией иранских дронов и собирают доказательства.

Во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам он сообщил, что министры рассмотрели вопрос использования Россией дронов иранского производства для нападения на Украину.

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«Мы внимательно следим за применением этих дронов. Мы собираем доказательства такого применения и будем готовы реагировать с использованием тех инструментов, которые имеются в нашем распоряжении», — подчеркнул он.

Утром 17 октября Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары.

Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали четыре человека, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.