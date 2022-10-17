ЕС собирает доказательства применения Россией иранских дронов — Боррель

17 октября, 20:03
Поделиться:
Министры рассмотрели вопрос использования Россией дронов иранского производства для нападения на Украину (Фото:Yves Herman/Reuters)

Министры рассмотрели вопрос использования Россией дронов иранского производства для нападения на Украину (Фото:Yves Herman/Reuters)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз внимательно следит за применением Россией иранских дронов и собирают доказательства.

Во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам он сообщил, что министры рассмотрели вопрос использования Россией дронов иранского производства для нападения на Украину.

Видео дня

«Мы внимательно следим за применением этих дронов. Мы собираем доказательства такого применения и будем готовы реагировать с использованием тех инструментов, которые имеются в нашем распоряжении», — подчеркнул он.

Читайте также:

Попытка сбить дрон-камикадзе самостоятельно может привести к худшим последствиям, чем атака беспилотника (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy) Глава МВД обратился к владельцам оружия: Не пытайтесь сбивать дроны-камикадзе

Утром 17 октября Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары.

Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали четыре человека, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.

https://www.youtube.com/embed/J7BLd8CwchA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Дроны Жозеп Боррель

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X